Украинская певица Светлана Лобода живет на две страны. Большое количество времени она проводит в России, но и об Украине не забывает. Так, звезда приобрела под Киевом шикарный дом, но записала его на маму. Об этом сообщают журналисты программы "Разоблачение". Особняк находится не в очень престижном районе. Это не Конча-Заспа, а поселок Гореничи на Житомирской трассе. Здесь нет шикарных развлечений, а только сосновый лес и дачные домики. Дом Лободы тоже находится между сосен, в нем три этажа, бассейн. Звезда постоянно на гастролях и жилье пустует. С помощью дрона журналисты увидели, что домик оформлен в итальянском стиле и разделен на два крыла. Круглосуточно недвижимость находится под наблюдением. Над озеленением территории поработал ландшафтный дизайнер. В интерьере преобладают светлые оттенки с дополнением золотого цвета. Гостиную украшает большая люстра и портрет знаменитости, который разместился на одной из стен. На втором этаже оборудована гардеробная, где хранятся старые сценические костюмы звезды. Также во дворе есть бассейн, просторная беседка и стеклянная терраса.

Лобода купила дом в Гореничах

Лобода купила дом в Киевской области Как мы писали ранее, в сети показали шикарную недвижимость Вакарчука.