Киевское "Динамо" в номинально домашнем матче сыграло в нулевую ничью с "Мариуполем". Поединок открывал программу 25-го тура Украинской Премьер-лиги. Подробнее — в материале РБК-Украина. Поединок, хоть и был домашним для "Динамо", но проходил в Мариуполе. Все потому, что встреча первого клуба проходила в Киеве. Сама по себе игра турнирной ценности для киевлян не было — "бело-синие" еще в позапрошлом туре гарантировало себе чемпионство. А вот "Мариуполю" победа помогла бы гарантировать сохранение прописки в УПЛ на следующий сезон. Хотя и сейчас мариупольцы вряд ли смогут опуститься на последнее место — для этого, как минимум, нужны победы "Мина" над "Шахтером" и "Ворсклой". В итоге первый тайм запомнился несколькими полумоментами со стороны как "Динамо", так и "Мариуполя" и тремя желтыми карточками в пассиве команд. А вот уже на старте второй половины немного эмоции оживились после удаления игрока "Динамо". Где Пе влетел в ноги игрока "Мариуполя", за что и получил вторую "желтую". Но особенно расписание в матче численное преимущество мариупольцев не изменило. "Динамо" по-прежнему больше атаковало и контролировало мяч, но открыть счет ни одна команда так и не смогла. В результате безголевую ничья — 0: 0. Сегодня в рамках 25-го тура сыграют: "Днепр-1" — "Заря"; "Ворскла" — "Десна"; "Александрия" — "Колос". Завтра, 6 мая, сыграют: "Минай" — "Шахтер"; "Движение" — "Олимпик"; "Ингулец" — "Львов". Напомним, в прошлом туре "Динамо" на выезде разгромило "Ворсклу", которая борется за зону еврокубков. Также РБК-Украина писало, что "Динамо" имеет шанс выиграть "золотой требл" — киевляне еще сыграют в финале Кубка Украины с "Зарей".