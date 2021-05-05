Вооруженные формирования Российской Федерации за прошедшие сутки, 4 мая, шесть раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Так, противник вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра возле Водяного и Красногоровки, где также применял и станковые противотанковые гранатометы. Возле Авдеевки боевики стреляли по позициям украинских военных с крупнокалиберных пулеметов, а возле Луганского — и из гранатометов различных систем.

Кроме этого был замечен пролет вражеского беспилотника типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения в районе населенных пунктов Новолуганское Зайцево, Шумы, Пивденное, Железное, Крымское, Торецкое и Новгородское.

С начала текущих суток зафиксировано одно нарушение «тишины». Возле Майорского противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия

Боевых потерь среди наших защитников нет.