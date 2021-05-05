Двум украинцам, которые стали участниками незаконных вооруженных формирований «ДНР», сообщили о подозрении в жестоком обращении с военнопленными и нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Следователи установили, что один из подозреваемых с апреля по декабрь 2014 года, будучи охранником в одной из «тюрем» оккупационной администрации РФ в Донецкой области (обустроили в захваченном помещении Управления СБУ), жестоко обращался с военнослужащими одного из батальонов территориальной обороны. В частности, мужчина регулярно пытал военнослужащих, нанося им многочисленные удары руками и резиновой дубинкой по различным частям тела.

По данным следствия, другой подозреваемый с апреля 2014 по февраль 2016 года, будучи охранником той же «тюрьмы», унижал военнослужащих батальона территориальной обороны, словесно оскорбляя, запугивая их и угрожая их жизни.

«Такие преступные действия являются серьезным нарушением статьи 130 Женевской Конвенции об обращении с военнопленными в 1949 году, статьи 11 Дополнительного протокола к Женевским Конвенциям», — подчеркнули в Офисе.

Установлено более 250 случаев пыток военнослужащих и гражданских в этой «тюрьме ДНР». Всего в материалах уголовного производства речь идет о 170 «тюрьмах» на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, где участниками НЗФ РФ содержалось более 3500 тысяч человек.

Напомним, в сети опубликовали фото тюрьмы «Изоляция», которая находится в оккупированном Донецке, и в которой боевики удерживают украинских пленных.

Террористу и сотруднику так называемого «Министерства госбезопасности ДНР», который в подпольной тюрьме «Изоляция» силой удерживал и пытал украинцев, сообщили о подозрении.

К пыткам в тюрьме «Изоляция», которая находится в оккупированном Донецке, могут быть причастны более 70 участников незаконных вооруженных формирований. Правоохранители уже объявили заочное подозрение двоим боевикам, на очереди еще несколько лиц.