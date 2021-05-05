Украина из-за игнорирования карантина, а также низких темпов вакцинации от COVID-19 стала «ядерной бомбой» для мира, в стране возможны новые пики заболеваемости COVID-19 с большим количеством тяжелых случаев и с большей летальностью.

Такое заявление в интервью «Обозревателю» сделал врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, председатель ОО «Инфекционный контроль в Украине» Андрей Александрин.

Врач отмечает, в Украине наблюдается подмена понятий, когда говорят, что у нас якобы заканчивается третья волна:

«Ни о каких волнах мы говорить не можем, потому что у нас до сих пор продолжается первая волна COVID-19, но мы отмечали уже три пика. И третий пик вроде бы снижается. Но я бы не был таким оптимистичным. Мы видим, что ряд регионов Украины переводят в «желтые» или «зеленые» зоны. И почему-то при росте заболеваемости в Киеве некоторые чиновники анонсируют переход столицы в «желтую» зону. Я бы не спешил с этим, потому что Украина доказала, что мы не можем придерживаться карантинных мероприятий. Любые послабления будут приводить к резкому росту заболеваемости«.

Эпидемиолог напомнил, что даже общественный транспорт во время локдауна не отвечал требованиям инфекционной безопасности (заполняемость сидячих мест не более чем на 50%).

Александрин говорит, что победить COVID-19 можно при помощи вакцинации и ужесточения карантинных правил.

Карантин, как показывает практика, в Украине массово игнорируют, а вакцинация практически не движется.

«Украина совершенно точно попадает в те страны риска, в которых будут возможны очередные новые пики заболеваемости и тяжелого течения COVID-19 и, соответственно, смертности, потому что охват вакцинопрофилактики у нас катастрофически низкий. При такой динамике вакцинации, как у нас в стране, мы достигнем результата – охвата 70% – только через 7-10 лет. Украина является мировым лидером по формированию резистентности или устойчивости к антибиотикам или к другим вирусным инфекциям. Это уже факт. Мы это неоднократно доказали на примере туберкулеза, ВИЧ-инфекции, внутрибольничных патогенов, которых у нас циркулирует огромное количество. Украина является «ядерной бомбой» мирового масштаба по формированию новых устойчивых штаммов», — подчеркивает врач.

Напомним, производитель вакцины Pfizer/BioNTech заявил, что их препарат способен защитить от всех известных штаммов COVID-19.

Как сообщалось ранее, министры туризма стран Группы двадцати (G20) намерены поддержать введение паспортов вакцинации от COVID. Это позволит быстрее восстановить туристический сектор.