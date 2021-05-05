В Украине зафиксировано 2576 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За минувшие сутки были госпитализированы — 1671 человек, выписаны из больниц — 820, умер — 161.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2090986 человек;

выздоровели — 1697358 человек;

летальных случаев — 45 077;

проведено ПЦР-тестов — 9518164.

Ранее эпидемиолог Екатерина Сояк сообщила, что врачи не могут сказать, зашел ли в Украину индийский штамм COVID-19, ведь в нашей стране не проводят генотипирование вируса.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия рекомендует странам Европейского союза разрешить въезд иностранным туристам, которые прошли вакцинацию от COVID-19. Что важно, речь идет не только о препаратах, которые разрешили в Европейском агентстве лекарственных средств, но и во Всемирной организации здравоохранения.

Также сообщалось, что Израиль запретил своим гражданами посещать Украину, Эфиопию, Бразилию, ЮАР, Индию, Мексику и Турцию из-за сложной ситуации с COVID-19 в них. Как известно, Израиль успешно борется с этой инфекцией. После массовой вакцинации населения, во многих городах уже закрывают COVID-отделения, так как больных просто нет.