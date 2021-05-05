Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение сократить "красную" зону карантина. Эту зону покидают еще три области. Об этом написал на своем Telegram-канале министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов. С 6 мая с "красной" зоны выходят: Харьковская область, Хмельницкая область, Черниговская область. Харьковская и Хмельницкая области переходят в "желтую" зону карантина, а Черниговская — в "оранжевую". Отметим, что завтра в этих регионах позволят работу ТРЦ, кафе, ресторанов, проводить массовые мероприятия. В "красной" зоне карантина с завтрашнего дня останутся Сумская, Полтавская и Запорожская области. Напомним, ранее Житомирская область вышла из "красной" зоны карантина. Теперь эта область в "оранжевой" зоне. РБК-Украина ранее писало, что в Министерстве здравоохранения анонсировали выход из "красной" зоны карантина еще четырех областей.