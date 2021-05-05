Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пока у нее нет времени обдумать свое будущее после окончания срока канцлерства. Она хочет сделать это уже после выхода в отставку. Об этом она заявила на брифинге по случаю 76-летия освобождения Нидерландов от нацистской оккупации. В частности, по ее словам, сейчас главная тема — пандемия. "Потом (после выхода в отставку, — ред.) Я немного высплюсь, немного погуляю на природе и подумаю, чем конкретно я хочу заниматься. Я с нетерпением жду этого, но пока я будут делать с удовольствием свою работу", — ответила канцлер на вопрос, чем она займется после отставки. Меркель ранее говорила, что ее нынешний срок на посту последний. В сентябре в ФРГ пройдут выборы в парламент, по итогам будет сформировано новое правительство с новым канцлером. Напомним, правящая в Германии партия определилась с кандидатом в канцлеры. Отметим, в новогоднем обращении канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что больше не будет баллотироваться в канцлеры Германии. Она занимает эту должность с 2005 года. К 2018 году она возглавляла партию ХДС.