На трассе «Киев-Одесса» сгорел пассажирский автобус «Неоплан».

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Одесской области.

Инцидент произошел 5 мая в районе 14 часов на 361 км.

«По прибытию на место вызова спасатели установили возгорания открытым пламенем маршрутного автобуса «Одесса — Киев». Пассажиры (60 человек) вышли из автобуса самостоятельно. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении спасателей.

Как сообщалось ранее, три человека погибли в результате пожара, который произошел в здании гостиницы «Вечный зов» в Москве (РФ).

23 человека погибли еще 65 получили ранения в результате железнодорожной катастрофы в столице Мексики Мехико — там обрушилась эстакада с вагонами метро.