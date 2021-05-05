Китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B, которая вышла из-под контроля после запуска, может в ближайшие выходные упасть на Землю. Китай, напомним, запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5B («Чанчжэн-5В») массой 22 тонны 29 апреля. Куда упадет ракета до сих пор неизвестно.

Об этом сообщил представитель Пентагона Майк Ховард, пишет CNN.

Предварительно, ракета войдет в атмосферу в районе 8 мая.

«Точное место входа ракеты в атмосферу Земли может быть определено только за несколько часов до него», — сказал Ховард. При этом он указал, что Пентагон внимательно отслеживает траекторию полета ракеты, обломки которой могут упасть на Землю.

Ученый из Астрофизического центра Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл в комментарии телеканалу заявил, что точно определить, куда могут направляться обломки, в данный момент практически невозможно из-за скорости, с которой летит ракета. Даже небольшие изменения обстоятельств резко меняют ее траекторию:

«Мы ожидаем, что она снова войдет в атмосферу где-то между 8-м и 10-м мая. За этот двухдневный период она совершит кругосветное путешествие 30 раз. Эта штука движется со скоростью примерно 18 тыс. миль в час (около 29 тыс. км в час). И если вы на час ошибетесь при угадывании, вы не будете знать, где именно она упадет на расстоянии 18 тыс. миль».

Как сообщалось ранее, в апреле пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции. На борту корабля четыре астронавты. 2 мая корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту вернулся на Землю.