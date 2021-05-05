Норвегия готовится ввести свои сертификаты вакцинации от COVID, которые позволят ослабить карантин в стране. После появления зеленых паспортов вакцинации в ЕС в Норвегии появится обновленная версия сертификата. Об этом заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, передает Reuters. По ее словам, правительство направило законопроект об использовании COVID-сертификата в парламент. Предполагается, что в сертификате будет указано имя и дату рождения человека, информацию о вакцинации, наличие отрицательного теста на COVID или иммунитета после перенесенной болезни. "Мы сможем использовать такой документ, чтобы еще больше и раньше время открыть наше общество. Мы надеемся на сотрудничество с парламентом, чтобы быстро решить этот вопрос", — подчеркнула Сульберг. При этом пока нет полного списка того, для чего использоваться сертификат. Но его планируют использовать во время крупных мероприятий, круизов и путешествий. Первая версия документа уже готов, но его усовершенствуют после выхода зеленых паспортов в ЕС. Напомним, ранее сообщалось, что семь стран ЕС в мае начнут тестирование COVID-паспортов. Подробнее о планах Европейского Союза читайте в материале РБК-Украина "Зеленый пропуск. Европа с лета вводит COVID-паспорта: что известно о документе".