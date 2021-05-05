"Укрзализныця" продолжила маршрут следования межрегионального экспресса Львов-Черновцы-за обвала моста близ села Гаек во Львовской области. С 6 мая поезд № 701/702 будет курсировать в Луцк. Об этом сообщила пресс-служба УЗ. Так, во Львов межрегиональный экспресс прибывать по действующему расписанию, а в 9:51 отправляться в Луцк. Станция он будет прибывать в 14:25. В обратном направлении поезд будет отправляться из Луцка в 14:45, а прибывать в Черновцы в 23:14. Как пояснили в компании, курсирование поезда в Луцк поможет разгрузить автодороги и уменьшить заторы, образовавшиеся из-за обвала моста на автодороге между Львовом и Луцком. "Корректировка маршрута поезда в Луцк является актуальным, учитывая проблемы с автоперевозками на этом направлении и увеличение мобильности населения во время удлиненных выходных", — заявили в УЗ. Напомним, в понедельник на автодороге Львов-Луцк обрушился мост, в результате чего движение автомобильного транспорта было заблокировано. Объехать поврежденный участок можно по дороге Жовква-Червоноград и дорогой Буск-Лопатин. Как рассказали в "Укравтодоре", в этом году планировалось реставрация разрушенного моста. В компании пообещали, что быстро восстановят мост, рухнул возле села Гаек.