В Испании полиция задержала мужчину, которого подозревают в причастности к убийству не менее двух силовиков на Майдане в 2013 году. Ранее украинские правоохранители уже объявили его в международный розыск.

Об этом говорится в сообщении на сайте испанской полиции.

По информации испанских правоохранителей, расследование в Испании началось в апреле 2020 года, когда испанский атташе в Украине сообщил, что подозреваемый может скрываться в городе Пусоль.

По данным полиции, он постоянно переезжал, некоторое время жил в Барселоне, Мадриде и Валенсии. Кроме того, часто менял место жительство и в самом Пусоле. Также известно, что он в течение нескольких недель проживал в изолированной хижине. Полицейские установили устройство слежения, после чего арестовали его во время похода в кафетерий.

Испанские следователи сообщают, что мужчину разыскивали за убийство двух полицейских на Майдане. Во время беспорядков у него была при себе винтовка и около 60 патронов. При этом украинские власти не знают точное количество силовиков, которые были ранены или погибли в результате действий этого мужчины.

Как сообщалось ранее, двум украинцам, которые стали участниками незаконных вооруженных формирований «ДНР», сообщили о подозрении в жестоком обращении с военнопленными и нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в сети опубликовали фото тюрьмы «Изоляция», которая находится в оккупированном Донецке, и в которой боевики удерживают украинских пленных.