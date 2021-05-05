В Херсонской области жертвой буллинга со стороны 17-летних старшеклассников стала 14-летняя ученица 8 класса школы-интерната. В течение года трое ребят унижали девочку. В итоге она отказалась ходить на учебу и наглоталась таблеток.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, девочку, к счастью, вовремя доставили в больницу и спасли. О произошедшем сообщили в полицию.

По словам потерпевшей, более года она учится в интернате и все это время трое 17-летних старшеклассников издеваются над ней и всячески унижают. Это подтвердили и родители девочки.

Копы приехали в учебное заведение, где 4 часа руководство и ученики утверждали, что девочка якобы сама своим поведением провоцировала оскорбления. Позже некоторые из учеников признались, что действительно трое одноклассников оскорбляли ученицу без причины.

Руководство интерната заявило, что постоянно проводят со всеми детьми воспитательную работу, но в этом учебном заведении учатся дети с непростым характером, некоторые имеют проблемы с поведением.

Полицейские изучили характеристики всех, кто издевался на девочкой. Оказалось, что в отношении ребят уже составлялись административные протоколы за хулиганские действия. Инспекторы ювенальной превенции составили административные протоколы по ст. 173-4 «буллинг (травля) участника образовательного процесса» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Потерпевшая сейчас учится дома дистанционно. Ее родители будут решать, оставлять ли дочь в этом учебном заведении.

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