Украинку в Польше не пустили на рейс в Киев и еще и оштрафовали за неудачной шутки. Женщина заявила, что у нее в багаже бомба, устроив переполох в аэропорту. Об этом сообщать в Морском отделе пограничной службы страны. Как выяснилось, инцидент произошел в городе Гданьск в аэропорту имени Леха Валенсы. 40-летняя украинка получила за свой юмор штраф размером в 500 злотых (около 3600 грн). И все из-за свой длинный язык. При прохождении контроля в аэропорту у женщины спросили, нет ли у нее запрещенных веществ. На что украинка шутливо ответила, что у нее в багаже находится бомба. После таких слов в аэропорт выехали пиротехники. После детальной проверки вещей пассажирки выяснилось, что бомбы нет. Во время разговора женщина призналась, что это была просто шутка. Однако ее оштрафовали, а капитан самолета решил, что украинку на борт самолета в Киев не пустят. Ранее сообщалось, что в Чикаго пассажиры самолета устроили массовую драку.