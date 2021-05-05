После обстрела оккупантами больницу с больными коронавирус в прифронтовой Красногоровке в медучреждении скончался один из пациентов. Смерть человека наступила, вероятно, из-за стресса и волнения. У погибшего была тяжелая форма COVID-19. Об этом 5 мая сообщает ТСН. Всего в двух корпусах больницы было около 60 человек. 120-миллиметровая мина, которую выпустили боевики "ДНР", взорвалась именно между двумя корпусами клиники, ближе к административно-хозяйственного здания у крыльца. Напротив расположен двухэтажное терапевтическое отделение, которое переоборудовали под инфекционное — большинство пациентов там с коронавируса. В момент обстрела — во вторник вечером — в палатах на больничных койках и с кислородными масками на лицах находилось 38 больных и медперсонал. На месте утром работали саперы, полицейские, военные, спасатели ДСНС. Ликвидация последствий обстрела продолжается. По информации штаба ООС, оккупанты открыли огонь в направлении Красногоровки 4 мая около 21:25. Обстрелы велись из гранатометов, минометов калибра 120 мм и БМП и продолжались около часа. "В результате обстрела были повреждены Центральная больница, которая находится по адресу вул.Нахимова 1а, медицинский автомобиль и окружающие здания. В то время в больнице находилось 45 больных, проходящих лечение от коронавируса. В зданиях выбило стекла, повреждены линии электропередач. На счастью, у пациентов и врачебного персонала никто не пострадал ", — говорится в сообщении. Боевики одновременно били и по городу, и по позициям украинских военных. В результате обстрелов обошлось без потерь.

На Донбассе оккупанты обстреляли больницу в Красногоровке (фото: facebook.com/pressjfo.news) Ранее сообщалось, что полиция квалифицировала как теракт обстрел COVID-больницы в Красногоровке в Донецкой области.