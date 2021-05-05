В Бразилии в городе Саудадис 18-летний юноша с мачете ворвался в детский сад, и убил двух сотрудниц учреждения и троих детей.

Об этом сообщает DW.

Сообщается, что злоумышленник ворвался в здание детского сада, а после нападения нанес серьезные ранения себе. Предположительно, он пытался покончить с собой. Однако его нейтрализовали местные жители. Сейчас он находится в больнице.

Также известно, что погибшим детям не было и 2 лет. Большего числа жертв удалось избежать благодаря сотрудницами учреждения, они успели запереться с детьми в пеленальной комнате.

На данный момент неизвестно, были ли у парня проблемы с психикой и каким был мотив его действий. Полиция обыскивает дом нападавшего.

«Это самый трагичный день в нашей истории. Мы не знаем, как нужно себя вести. Это мой первый срок, мне 35 лет и у меня самого маленький ребенок», — сказал глава муниципалитета Масиел Шнайдер.

Как сообщалось ранее, в австрийском городе Грац неизвестные напали на украинских подростков 15 и 17 лет – двое братьев получили ножевое ранение.

В начале марта стало известно, что подростка украинского происхождения, который в январе получил тяжелые травмы после жестокого нападения в Париже, выписали из больницы.