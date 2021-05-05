В Днепре на крыше здания охраны автостоянки вывесили флаг с советской символикой и изображением Иосифа Сталина.

Фото у себя в Facebook разместил Игорь Куликовский.

В комментариях к снимку позже начальник инспекции по вопросам благоустройства днепровского городского совета Руслан Мороз сообщил, что флаг сняли после визита полиции.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обещает предоставить 10 млн рублей тому, кто повесит над Киевом российский флаг.

Пророссийские террористы «ДНР» установили российский флаг на своих передовых позициях на оккупированном Донбассе.