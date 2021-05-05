Министерство развития экономики торговли и сельского хозяйства предлагает повысить минимальные цены на алкоголь.

Об этом говорится на сайте ведомства.

В пояснительной записке говорится, что нынешний размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкоголь ввели еще в сентябре 2018 года, и с учетом роста цен на сырье, энергоносители и затраты на оплату труда необходимо их откорректировать.

В министерстве предлагают повысить минимальные розничные цены на:

водку и ликеро-водочные изделия — на 6,2%

виски, ром и джин — на 5,9%

коньяк и бренди — на 5,5%

винодельческую продукцию, сидр, перри (содержание спирта не более 8,5%), вермуты и виноградные вина с добавлением экстрактов — от 8,2 до 34,2%

При этом цены на вина виноградные натуральные, игристые вина и газированные винные напитки не изменяются.

Напомним, экономический эксперт Борис Кушнирук считает, что летом в Украине стоит ожидать повышения цен на продукты питания. Они будут значительно выше, чем в этот же период прошлого года.

Как сообщалось ранее, цены на продукты в Украине продолжают стремительно расти. И в ближайшее время украинцы столкнуться с новыми ценами на куриное мясо, говядину и рыбу.