В Одесской области во время движения загорелся автобус с пассажирами. Состоялось возгорания автобуса "Еколай" в селе Ревовое 361 км автодороги Киев-Одесса Ширяевского района. Об этом сообщили в пресс-службе ДСНС в Одесской области. По прибытию на место вызова спасатели установили возгорания открытым пламенем маршрутного автобуса Одесса-Киев. Пассажиры вышли из автобуса самостоятельно, количество уточняется. Проводятся действия по ликвидации пожара. Обновлен. В автобусе находилось 60 человек. Погибших и пострадавших нет. Пожар локализован в 15:11 на площади 20 м.кв. Проводятся действия по ликвидации пожара.

Фото: место происшествия (odessa.online)

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области в селе Корнич, Коломыйского района произошла авария с участием пассажирского автобуса. Два человека погибли и еще шесть получили ранения. Напомним, что в понедельник, 3 мая, на автодороге Львов-Луцк, в селе Гаек произошел обвал моста. Дорога была заблокирована.