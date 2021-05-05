Угроза наступления России с территории временно оккупированного Крыма есть, но стратегические замыслы военно-политического руководства РФ неизвестны.

Такое заявление в интервью РБК-Украина сделал глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

Он также добавил, что можно констатировать факты сосредоточения в том или ином месте определенных группировок ВС РФ, но что планирует российское руководство неизвестно: «Чисто теоретически такая возможность существует, эта группировка может начать вторжение на территорию Украины с территории временно оккупированного Крыма».

Несмотря на отвод Россией войск, Дейнеко подчеркнул, что «нельзя одномоментно вывести такое количество военнослужащих, такое количество оружия и военной техники».

Ранее российский журналист и оппозиционер Игорь Яковенко отмечал, что прямое вторжение российских войск в Украину ускорит падение режима российского президента Владимира Путина.

В Литве прокомментировали информацию о том, что Россия массово выдает свои паспорта жителям временно оккупированного Донбасса. Там считают, что Кремль хочет использовать это как повод для возобновления агрессии против Украины.

