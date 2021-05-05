Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что обустройство границы с Российской Федерацией продолжается, но никакого проекта «Стена» нет.

Такое заявление он сделал в интервью РБК-Украина.

«Проекта «Стена» нет. Такое название сохранилось в обиходе», — заявил Дейнеко.

Он также подчеркнул, что «нет такой стены, которая бы нас надежно от нее (России, — ред.) защитила, стала своеобразным саркофагом от русских «Искандеров» и танков»: «Такой стены не существует. Единственной стеной может быть готовность к самопожертвованию и мужество наших воинов из ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и всех других сил безопасности и обороны».

Он добавил, что в его представлении «стена» должна обеспечивать 100% контроль за линией границы.

«Именно такое инженерное обустройство мы и проводим. Обустраиваем противотанковый ров, контрольно-следовую полосу, рокадную дорогу и завершаем это все созданием системы видеонаблюдения. То есть мы строим башни, на которые устанавливаем видеокамеры и тепловизоры, которые постоянно в формате 24/7 обеспечивают контроль за государственной границей. Это наиболее эффективная система, которая позволяет полностью исключить человеческий фактор», — отметил глава ГПСУ.

Напомним, инициатором «Стены» был бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Реализация инициативы началась в Харьковской области в 2014 году.

Ранее глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что угроза наступления России с территории временно оккупированного Крыма есть, но стратегические замыслы военно-политического руководства РФ неизвестны.

Российский журналист и оппозиционер Игорь Яковенко отмечал, что прямое вторжение российских войск в Украину ускорит падение режима российского президента Владимира Путина.