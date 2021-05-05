Верховной Раде рекомендуют запретить антисемитизм в Украине. Соответствующий законопроект №5109 рекомендуют принять за основу. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР. "Члены комитета рекомендовали Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу", — говорится в сообщении. суть закона Антисемитизмом в Украине признается определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти по отношению к ним. Проявлениями антисемитизма предлагают определить: возражения в праве самоидентификации лиц еврейского происхождения; призыв, сокрытие или оправдание убийства или причинения вреда лицам еврейского происхождения, в том числе через радикально-идеологические убеждения или экстремистские религиозные взгляды; высказывания ложных сведений, стереотипных, ненавистнических и таких, что ожесточают, заявлений о лицах еврейского происхождения; публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц независимо от этнического происхождения или вероисповедания; отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост). Также среди проявлений — изготовление, распространение любых материалов, содержащих антисемитские высказывания и публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания; умышленное повреждение или разрушение зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям, а также религиозных или культовых сооружений (домов) по мотивам антисемитизма. Виновные лица будут нести гражданско-правовую и уголовную ответственность. "Лицо имеет право на возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных ей в результате антисемитизма, его проявлений в порядке, определенном законодательством Украины", — говорится в проекте закона. Напомним, ранее комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова поддержал проект закона №5109. В интервью РБК-Украина летом 2020 посол Израиля в Украине Джоэл Лион заявил, что по международному определению, в Украине есть подъем антисемитизма. Так, президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине очень низкий уровень антисемитизма.