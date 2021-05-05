В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 5 мая — по всей стране солнечно и тепло.

Несущественные осадки прогнозируются только в Ужгороде. На остальной территории без осадков.

Воздух прогреется до 17-20 градусов.

5 мая в большинстве районов Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Николаевской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на лето. По его словам, лето в этом году будет жарким, но с дождями и грозами.

Накануне в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на май — средней месячной температуры и количества осадков.