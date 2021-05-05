В четверг, 6 мая, почти по всей территории страны ожидается понижение температуры и дожди. Изменение погоды связана с холодным фронтом. Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

Синоптики объяснили, что завтра антициклон TRUDI, который обеспечивал преимущественно малооблачную и теплую погоду, отступать в восточном направлении. "Вместе с тем с запада поступит холодный фронт, который связан с циклонными образованиями севернее Украины, и принесет с собой дожди и понижение температуры", — сообщили в Укргодрометцентри.

В Украине, кроме юго-восточной части, завтра ожидаются небольшие, местами умеренные дожди (ночью на высокогорье Карпат с мокрым снегом), местами грозы. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м / с, на западе и севере страны местами порывы 15-20 м / с.

Температура ночью 6-11 °; днем 16-21 °, в западных и северных областях 12-17 °; на высокогорье Карпат ночью около 0 °, днем 2-7 ° тепла. Напомним, сегодня, 5 мая, спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Киеве и Киевской области. Уже сегодня ожидаются порывы ветра 15-18 м / с. В ДСНС сообщили, что в высокогорье Ивано-Франковской и востоке Закарпатской области 5 — 6 мая ожидается значительное снеголавинная опасность. В случае схода лавин очевидцев просят сообщать специалистам.