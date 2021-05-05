В Винницкой области полиция начала уголовное производство по факту надругательства над государственным флагом Украины. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, — лишение свободы на срок до трех лет. Об этом сообщает полиция Винницкой области. В социальных сетях разместили информацию о том, что неизвестные лица загрязнили государственный флаг Украины, вытерев об него руки, на территории Мемориала Славы в г. Орехов. Полиция открыла уголовное производство по ст. 338 УК Украины (Надругательство над государственными символами). Полицейские установили личность злоумышленника — им оказался ранее судимый житель села Пилява Винницкого района. Следствие выясняет все обстоятельства правонарушения и устанавливает свидетелей происшествия. Такое преступление наказывается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет. Напомним, ранее председатель Житомирского областного совета Владимир Федоренко сообщил о том, что ночью в городе неизвестные повредили памятник Героям Небесной Сотни. Ранее во Львове полиция задержала двух студентов, облили краской памятник Степану Бандере.