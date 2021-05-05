Новый рекорд по тяжелых случаях протекания болезни после заражения коронавируса зафиксирован в Японии — 1114 человек. Предыдущий максимум был зафиксирован накануне — 3 мая. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на данные министерство здравоохранения страны. По данным Минздрава Японии 5 мая число пациентов с коронавируса, у которых заболевание протекает в тяжелой форме, по всей стране достигло рекордного уровня — 1114 человек. Этот показатель увеличился на 31 пациента по сравнению с предыдущим днем, превысив максимум, зафиксированный 3 мая на уровне 1084 больных. За последние сутки в Японии обнаружено 4035 случаев заражения коронавируса. Общее количество заболевших превысило отметку 618 000 человек. Умерли 10,5 тысячи человек. В префектурах Токио, Осака, Киото и Хёго с 25 апреля по 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Премьер-министр страны Ёсихидэ Суга обещал до конца текущей недели принять решение относительно сроков завершения ЧС. Напомним, японское правительство рассматривает возможность продления чрезвычайного положения из COVID-19 в Токио и других городах страны. Это может поставить под сомнение дальнейшее проведение Олимпийских игр. Отметим, ранее стало известно, что участники летних Олимпийских игр в Токио смогут снимать защитные маски только во время тренировок, приема пищи, сна и общения с прессой. Как писало РБК-Украина, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что в случае введения японскими властями режима чрезвычайной ситуации из-за коронавирус это не повлияет на проведение Олимпийских игр.