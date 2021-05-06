7 мая отмечаются: Международный День радио, а по народному календарю День Евсея.
Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.День Евсея
В христианском именослове упоминается несколько святых Евсевиев. Наиболее известны среди них — мученик Евсевий, живший в 1 веке; Евсевий Никодмидийский, казненный императором Диоклетианом в начале 4 века; преподобный Евсевий Пустынник, ставшим отшельником в 4 веке.Приметы на 7 мая
Много комаров в этот день – хороший знак. Урожай овса богатым будет.
Если вечером заря желтого цвета, то дождей не ждите.
Вокруг звезд черные или белые венчики – к дождю.
Лучи солнца темнеют – к грозе.
Над горизонтом повисли низкие облака, края которых имеют четкое очертание – к сильной грозе и порывистому ветру.
Сны с 6 на 7 мая сбудутся не скоро. Рассказывать о них никому нельзя.
В этот день нежелательно выяснять отношения на работе и домаМеждународный День радио
Первый патент на беспроводную связь получил в 1872 году американский радиолюбитель, стоматолог по профессии Малон Лумис, заявивший в 1866 году о том, что он открыл способ беспроволочной связи;
В США изобретателем радио считают Дэвида Хьюза (1878), а также Томаса Эдисона (1875; патент 1885) и Николу Теслу (патент на передающее устройство с резонанс-трансформатором в 1891 году)
В Германии — Генриха Герца (1888);
Во Франции — Эдуарда Бранли (1890);
В ряде балканских стран — Николу Теслу (1891);
В Бразилии — Ланделя де Муру (1893—1894);
В Англии — Оливера Джозефа Лоджа (1894);
В Индии — Джагадиша Чандру Боше (1894 или 1895);
В постсоветских странах — А. С. Попова (1895) и Якова Наркевича-Иодко (1890).
Создателем первой успешной системы обмена информацией с помощью радиоволн (радиотелеграфии) на западе считается итальянский инженер Гульельмо Маркони (1895).
Напомним, 9 мая Украина будет отмечать день Матери.