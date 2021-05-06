7 мая отмечаются: Международный День радио, а по народному календарю День Евсея.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.День Евсея

В христианском именослове упоминается несколько святых Евсевиев. Наиболее известны среди них — мученик Евсевий, живший в 1 веке; Евсевий Никодмидийский, казненный императором Диоклетианом в начале 4 века; преподобный Евсевий Пустынник, ставшим отшельником в 4 веке.Приметы на 7 мая

Много комаров в этот день – хороший знак. Урожай овса богатым будет.

Если вечером заря желтого цвета, то дождей не ждите.

Вокруг звезд черные или белые венчики – к дождю.

Лучи солнца темнеют – к грозе.

Над горизонтом повисли низкие облака, края которых имеют четкое очертание – к сильной грозе и порывистому ветру.

Сны с 6 на 7 мая сбудутся не скоро. Рассказывать о них никому нельзя.

В этот день нежелательно выяснять отношения на работе и домаМеждународный День радио

Первый патент на беспроводную связь получил в 1872 году американский радиолюбитель, стоматолог по профессии Малон Лумис, заявивший в 1866 году о том, что он открыл способ беспроволочной связи;

В США изобретателем радио считают Дэвида Хьюза (1878), а также Томаса Эдисона (1875; патент 1885) и Николу Теслу (патент на передающее устройство с резонанс-трансформатором в 1891 году)

В Германии — Генриха Герца (1888);

Во Франции — Эдуарда Бранли (1890);

В ряде балканских стран — Николу Теслу (1891);

В Бразилии — Ланделя де Муру (1893—1894);

В Англии — Оливера Джозефа Лоджа (1894);

В Индии — Джагадиша Чандру Боше (1894 или 1895);

В постсоветских странах — А. С. Попова (1895) и Якова Наркевича-Иодко (1890).

Создателем первой успешной системы обмена информацией с помощью радиоволн (радиотелеграфии) на западе считается итальянский инженер Гульельмо Маркони (1895).

Напомним, 9 мая Украина будет отмечать день Матери.