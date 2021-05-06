8 мая Украина празднует День памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй мировой войне.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, до 2015 года 8 мая День памяти и примирения был сугубо европейским, постсоветские страны отмечали только 9 мая.

День памяти и примирения

7 мая 1945 во французском Реймсе начальник оперативного управления Верховного главнокомандования армейских сил Германии (ОКВ) генерал-полковник Альфред Йодль подписал акт капитуляции Германии. При этом антигитлеровская коалиция официально приняла его только 8 мая в 23:01 по берлинскому времени (в Москве уже было 00:01 9 мая). В связи с разницей во времени большинство стран мира отмечает День Победы над нацизмом 8 мая (официальное название праздника — «День победы в Европе»), в то время как страны бывшего СССР — 9 мая.

В ноябре 2004 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения. Таким образом в ООН признали, что государства-члены могут иметь свои Дни победы, освобождения и празднования. Резолюция предлагает всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти дня как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.

Для Украины 8 мая День памяти и примирения новый государственный праздник. Его ввели только в 2015 году по указу бывшего президента Петра Порошенко.

8 и 9 мая в Киеве, а также других населенных пунктах проходят мероприятия, посвященные Победе над нацизмом в Европе, Дню памяти и примирения и Дню Победы.

Отметим, во Второй мировой войне погиб каждый пятый украинец. Военные потери Украины составили 2,5 миллиона человек, еще 5,5 миллиона человек погибших (военнопленные и мирное население) — это 40-44% от числа общих потерь СССР.

Символом Дня памяти и примирения является красный мак.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ewfaYWpuHaQ&feature=emb_logo