В Киев с официальным визитом прилетел государственный секретарь США Энтони Блинкен. В Украине он проведет встречи с президентом, премьер-министром и главой МИД.

На переговорах с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой Блинкен заверил Украину в поддержке со стороны Вашингтона.

«На самом деле я нахожусь здесь по очень простой причине: от имени президента Байдена решительно подтвердить нашу приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины», — цитирует его РБК Украина.

Блинкен призвал власти в Киеве к достижению прогресса при проведении реформ по борьбе с коррупцией.

«Вашингтон продолжит сотрудничество с Украиной по укреплению демократии, созданию государственных институтов и продвижению реформ», — добавил он.

В районе 12 часов Блинкен начал переговоры с главой государства Владимиром Зеленским.

«Это очень важно прежде всего для украинского народа, для нашей независимости и суверенитета, который, начиная с 2014 года, США поддерживают, и мы благодарны вам за эту поддержку», — отметил Зеленский.

Блинкен также провел встречу с председателем Верховной Рады и председателями фракций парламента. В переговорах приняли участие новоназначенный заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд и помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

Нардепы обратились с просьбой изучить возможность заключения двустороннего договора о стратегическом военном сотрудничестве между США и Украиной.

Кроме того, украинская сторона попросила поддержки в получении ПДЧ в НАТО и заверила, что Украина будет продолжать реформы.

Также прозвучала просьба назначить спецпредставителя по Украине — Кристину Квин послом на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден на предстоящей встрече с российским президентом Владимиром Путиным будет обсуждать вопросы двусторонних отношений, в том числе затронут тему Украины.

Ранее в Кремле заявили, что не получали конкретных предложений о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в том числе и в Ватикане. Как известно, в одном из интервью Зеленский заявил, что встреча должна пройти на территории, которая «олицетворяет мир и диалог», он не исключал при этом Ватикан.

