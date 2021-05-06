На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном был назван способ остановить российскую агрессию против Украины.

Его озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в видеообращении. По мнению политика, для этого необходим четкий сигнал коллективного Запада.

В разговоре с Блинкеном министр заявил о том, что российская агрессия против Украины прекратится после того, как Москва поймет, что коллективный Запад воспринимает Украину как часть себя.

«Не как баланс, не как что-то посередине между Западом и Россией, не как часть, которая откололась от «русского мира»… Только четкий сигнал в сторону Москвы о том, что Украина является частью Запада, неотъемлемой частью демократического мира — это и будет началом конца российской агрессии против Украины. Это тот путь, который прошли Центральноевропейские страны после развала СССР, страны Балтии», — подчеркнул Кулеба.

Как мы уже рассказывали ранее, Владимир Зеленский и государственный секретарь США Энтони Блинкен 6 мая провели официальную встречу.

А также, американская сторона полностью поддержала получение Украиной Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.