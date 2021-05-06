6 мая владельцы имя Георгий (Егор, Юрий) отмечают свой День ангела.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, Юрий — это мужское имя греческого происхождения, которое является прямым аналогом греческого имени Георгий ( «земледелец», «пахарь» и происходит от древнегреческих слов gē ( «земля») и ergon ( «работа»).

День ангела Юрия — поздравления и открытки

По материалам: radiotrek , pozdravok.ru , pozdravik.ru , maximum.fm.

К тебе сегодня, Юрий, ангелы летят,

С именинами поздравить тебя хотят,

Пусть счастье улыбается тебе всегда,

Пусть будет удивительной судьба.

Пускай тебя во всем везет,

Пускай успех огромнейшими придет,

Пусть все мечты твои сбудутся на раз, два,

Пускай в душе всегда поэт весна.

****

С Днем ангела, Юрочка! Пусть каждое мгновение тебя приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пускай любая минута дарит только удачу и море позитива! Любой силен и духом, и телом, желаю крепкого здоровья и благополучия во всем!

****

Юра — ты у нас боец,

И в работе молодец!

Любят все тебя девушки,

Липнут все, как ты мята,

Ты у нас гордый, не сдаешься,

На любовь не поддаешься!

Пусть всегда тебе везет,

И в жизни будет все!

* * *

Как песня звонко льется,

Пусть хорошо, Юр, тебе живется,

Пусть судьба улыбается,

Здоровье прилагается!

***

Пусть в день твоего святого,

Ангел сил придаст ко всему,

Чтобы жизнь не была серой,

Пусть придаст сил и веры,

Побед на каждом шагу,

Достигать без колебания,

С днем ангела Юрия,

Прими поздравления!

***

Пусть Юри жизненный путь

Устилают небесные звезды,

И ангел твой хранитель,

Да пребудет с тобой всегда!

Чтобы ты в любой момент почувствовал

Богородицы искреннюю опеку.

Бог с неба тебе пусть дарит

Счастья, здоровья и долгой жизни.

* * *

Я помолюсь за Юру всем ангелам в мире,

И попрошу василек в спелом ржи,

И попрошу здоровья и счастья тебе,

Радости светлой, синего неба.

Я попрошу для тебя только веры и силы,

Чтобы беды тебя не смели, а не скосили.

Я попрошу для тебя силы крицы и стали,

Чтобы заботы ежедневные в дороге отстали.

Я помолюсь за тебя всем ангелам в мире,

Пусть дарят лета тебе длинные и светлые.

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