День матери — это международный праздник. В этот день принято поздравлять всех мам, а также женщин, ожидающих появления малыша. Среди огромного количества праздников, которые отмечаются в Украине, День матери 2021 имеет особое значение.

В 2021 году день Матери отмечают 9 мая.

Об этом рассказывает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

В 1908 году американка Анна Джервис из Филадельфии выступила с инициативой чествования матерей в честь своей матери, которая преждевременно умерла.

В 1910 году в штате Вирджиния впервые признали День матери официальным праздником.

А уже в 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех матерей.

Затем инициативу поддержала ряд других стран.

В Украине празднование Дня матери установлен указом президента от 10 мая 1999 года.

Напомним, в Украине появился новый праздник. Президент Петр Порошенко подписал указ, который устанавливает в Украине празднование Дня пограничника 30 апреля.

Ранее Петр Порошенко подписал указ о введении Дня полиции Украины , который будет ежегодно отмечаться 4 июля.

Кроме того, отныне 16 июля в Украине будут отмечать День бухгалтера и аудитора . Соответствующие изменения внесены Указом Президента Украины от 20 апреля 2018 № 103/2018.