В субботу начался последний месяц весны — май. В этом месяце мы будем отмечать День памяти и примирения, День победы над нацизмом во Второй мировой войне, День Матери, День Героев и другие праздники.

НАРОДНАЯ ПРАВДА рассказывает о выходные, праздники и просто памятные даты, Украинская принесет последний месяц весны.

Сколько будем отдыхать

Общие характеристики месяца:

количество дней — 31;

рабочие дни — 19;

выходные — 12.

Нерабочие дни — 1-3, 9-11, 16-17, 23-24 и 30-31 мая.

важнейшие праздники

В следующем месяце Украина будет отмечать такие важные даты.1 мая — День труда

Праздник, который отмечают в 143 странах в память о рабочих протесты, которые произошли в Чикаго 1 мая 1886.

В тот день сотни тысяч рабочих крупнейших промышленных центров США требовали внедрения 8-часового рабочего дня и повышения заработной платы.

Протесты продолжались и последующие дни. Так, 4 мая на площади Геймаркет неизвестные бросили бомбу в ряды полицейских, семеро правоохранителей погибли, еще около 50 пострадали.

В Украине День солидарности трудящихся впервые отметили во Львове в 1890 году. Он стал государственным праздником и нерабочим днем в Украинской Народной Республике и сохранился во времена независимой Украины.

В 2017 году Верховная Рада внесла изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины, согласно которым «День международной солидарности трудящихся» был переименован в «День труда».

8 мая — День памяти и примирения

С 2015 года в Украине ежегодно отмечается День памяти и примирения. Памятная дата всегда приходится на 8 мая — годовщину капитуляции нацистской Германии в 1945 году. Целью торжественных мероприятий является достойное чествование подвига украинского народа, его вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и проявление уважения всем борцам против нацизма «. 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне

Государственный праздник и выходной день в Украине, который официально отмечают 9 мая, начиная с 2016 года. Пришел на смену советскому празднику «День Победы», который отмечали в СССР, а затем и в независимой Украине до 2015 года включительно.

До недавнего времени в этот день устраивали митинги и военные парады с салютами и культом советских военачальников, главной идеей которых было показать военную мощь. Теперь же публичное использование коммунистической и нацистской символики в Украине запрещено, а парады и салюты изменили скорбь по погибшим и упоминание истории не боевых действий, а конкретных людей.10 мая — День матери

Праздник, отмечается ежегодно во второе воскресенье мая, не является государственным, но из года в год все больше украинский планируют этот день заранее, пытаясь поздравить родного человека по-особенному, не так, как в другие дни года.

История его установления очень интересная и запутанная, но смысл прост: почитание женщины-матери, которая в нашей стране считается хранительницей рода, ее большой самопожертвования и любви. 16 мая — День Европы

Праздник установлен с учетом стратегического курса Украины на европейскую интеграцию указом президента от 19 апреля 2003 года и отмечается ежегодно в третью субботу мая.

В этот день украинцы, в частности, отмечается единство с другими европейскими странами.

В Европе же свой день отмечают 9 мая. 23 мая — День Героев

Ежегодный праздник, установленный в честь украинских воинов — борцов за свободу Украины, прежде всего рыцарей Киевской Руси, казаков гетманских времен, повстанцев, украинских Сечевых стрельцов, воинов Армии УНР, УПА и деятелей ОУН.

День Героев — это своеобразный день памяти всех украинский, посвятивших свою жизнь борьбе за свободу и независимость родного государства, этот праздник величия духа украинских воинов — борцов за свободу Украины и символ неодолимости украинской нации.

В современном виде отмечают 23 мая, но праздничные и вшанувальни мероприятия проходят в течение всей недели, на которое приходится праздник.

