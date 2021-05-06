Луну связывают с женскими циклами: в среднем они длятся как раз 28 дней — ровно один лунный месяц. Поэтому совсем не удивительно, что существует специальная лунная диета, где правила диктуют фазы Луны. Питание в соответствии с лунными циклами позволит сохранить не только здоровье, но и хорошую – без лишних килограммов – физическую форму.
Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом пишет ТСН.1 мая
Можно позволить себе кулинарные излишества, но – в границах разумного. Пользу принесут натуральные соки, овощные блюда и фиточаи, а вот алкоголя лучше избегать.2 мая
Необходимо отказаться от тяжелой, жирной и острой пищи и включить в рацион продукты, богатые клетчаткой: отруби, капусту и зеленые листовые овощи, бобовые и миндальные орехи.3 мая
Надо исключить из рациона тяжелую и мясную пищу, рекомендуется пить больше чистой воды, натуральных – не пакетированных – соков и травяных настоев.4 мая
Благоприятный день для очистки организма от шлаков и токсинов – показаны детокс-диета и травяные настойки и чаи.5 мая
Необходимо исключить из рациона еду, раздражающую кишечник: колбасные изделия, сахар, пряные травы, острые приправы и продукты брожения.6 мая
В пищу можно употреблять любые продукты, главное – соблюдать меру.7 мая
Нельзя как отказываться от пищи – голодать и устраивать разгрузочные дни, так и перегружать желудок – лучше всего найти золотую середину, отказавшись от мяса и грибов.8 мая
Нельзя допускать переедания, ограничив дневной рацион овощами и фруктами.9-10 мая
В ежедневный рацион необходимо включить зелень, овощи и фрукты, от черного чая и кофе лучше отказаться.11 мая
Перегрузка организма может привести к неприятным последствиям, поэтому привычные порции необходимо урезать до минимума. В этот день диетологи советуют выбирать круглые овощи и фрукты – например, гранаты, яблоки, капусту, картофель, а от длинных – моркови, кабачков и огурцов – отказаться.12 мая
Рекомендуется отказаться от мяса, сала, колбасы и плавленого сыра. Можно экспериментировать с едой – хорошее время для того, чтобы попробовать экзотические блюда.13 мая
Пользу организму принесут овощи, фрукты и ягоды красного цвета, свежевыжатый сок и чаи, очищающие организм.14 мая
Можно – и нужно! – нагружать желудок, поэтому есть можно все, к чему нет противопоказаний.15 мая
Противопоказаны мясо, кофе и алкоголь, на пользу пойдут молочные и кисломолочные продукты.16 мая
Голодать и устраивать разгрузочные дни не рекомендуется. Рацион должен быть полноценным, сбалансированным и разнообразным.17 мая
Можно очищать организм – голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни. Нежелательно есть грибы.18 мая
От тяжелой и жирной пищи нужно отказаться, заменив ее гречневой кашей и овощами.19 мая
Есть можно практически все, главное – соблюдать умеренность и чрезмерно не нагружать желудок.20 мая
Гарниром к мясу и рыбе должны быть овощи, нельзя забывать о фруктовых соках и фиточаях.21 мая
День подходит для вегетарианской пищи.22 мая
Противопоказана жирная, тяжелая, перенасыщенная специями пища, а также кофе и алкоголь. Тем, кто заботится о своем здоровье, рекомендуется вегетарианская диета.23 мая
Хорошее время для поста, голодания и разгрузочных дней.24 мая
Можно употреблять мясную и сдобренную специями пищу, главное – соблюдать умеренность.25 мая
Пища этого дня должна быть сытной и питательной, но не тяжелой – стоит отдать предпочтение овощному рагу, тушеным овощам и салатам.26 мая
День, когда все съеденное сгорает без остатка, не откладываясь лишними килограммами на боках, поэтому можно побаловать себя сладким и мучным.27 мая
Стоит сократить количество воды и жидкой пищи, в том числе и супов.28 мая
Единственный день месяца, когда необходимо исключить из рациона куриное мясо и яйца. Заменить их можно сезонными фруктами – клубникой и черешней – и сухофруктами.29 мая
Можно голодать, поститься и садиться на диету – если это не входит в ваши планы, отдайте предпочтение вегетарианским блюдам.30 мая
Необходимо отказаться от жирных и тяжелых блюд, заменив их легкими овощными супами, кашами из цельнозерновых круп и салатами. От сладкого – особенно тортов и пирожных – лучше отказаться.31 мая
Можно голодать и садиться на строгую диету. Если вы не готовы делать такие резкие шаги, пейте больше соков, травяных настоев и отваров, ешьте овощи и фрукты.
Напомним, в мае организм человека испытывает острую потребность в витаминах, содержащихся в свежей зелени. Листовая зелень содержит множество витаминов и микроэлементов, однако при ее выборе следует учитывать ряд важных факторов.