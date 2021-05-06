Луну связывают с женскими циклами: в среднем они длятся как раз 28 дней — ровно один лунный месяц. Поэтому совсем не удивительно, что существует специальная лунная диета, где правила диктуют фазы Луны. Питание в соответствии с лунными циклами позволит сохранить не только здоровье, но и хорошую – без лишних килограммов – физическую форму.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом пишет ТСН.1 мая

Можно позволить себе кулинарные излишества, но – в границах разумного. Пользу принесут натуральные соки, овощные блюда и фиточаи, а вот алкоголя лучше избегать.2 мая

Необходимо отказаться от тяжелой, жирной и острой пищи и включить в рацион продукты, богатые клетчаткой: отруби, капусту и зеленые листовые овощи, бобовые и миндальные орехи.3 мая

Надо исключить из рациона тяжелую и мясную пищу, рекомендуется пить больше чистой воды, натуральных – не пакетированных – соков и травяных настоев.4 мая

Благоприятный день для очистки организма от шлаков и токсинов – показаны детокс-диета и травяные настойки и чаи.5 мая

Необходимо исключить из рациона еду, раздражающую кишечник: колбасные изделия, сахар, пряные травы, острые приправы и продукты брожения.6 мая

В пищу можно употреблять любые продукты, главное – соблюдать меру.7 мая

Нельзя как отказываться от пищи – голодать и устраивать разгрузочные дни, так и перегружать желудок – лучше всего найти золотую середину, отказавшись от мяса и грибов.8 мая

Нельзя допускать переедания, ограничив дневной рацион овощами и фруктами.9-10 мая

В ежедневный рацион необходимо включить зелень, овощи и фрукты, от черного чая и кофе лучше отказаться.11 мая

Перегрузка организма может привести к неприятным последствиям, поэтому привычные порции необходимо урезать до минимума. В этот день диетологи советуют выбирать круглые овощи и фрукты – например, гранаты, яблоки, капусту, картофель, а от длинных – моркови, кабачков и огурцов – отказаться.12 мая

Рекомендуется отказаться от мяса, сала, колбасы и плавленого сыра. Можно экспериментировать с едой – хорошее время для того, чтобы попробовать экзотические блюда.13 мая

Пользу организму принесут овощи, фрукты и ягоды красного цвета, свежевыжатый сок и чаи, очищающие организм.14 мая

Можно – и нужно! – нагружать желудок, поэтому есть можно все, к чему нет противопоказаний.15 мая

Противопоказаны мясо, кофе и алкоголь, на пользу пойдут молочные и кисломолочные продукты.16 мая

Голодать и устраивать разгрузочные дни не рекомендуется. Рацион должен быть полноценным, сбалансированным и разнообразным.17 мая

Можно очищать организм – голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни. Нежелательно есть грибы.18 мая

От тяжелой и жирной пищи нужно отказаться, заменив ее гречневой кашей и овощами.19 мая

Есть можно практически все, главное – соблюдать умеренность и чрезмерно не нагружать желудок.20 мая

Гарниром к мясу и рыбе должны быть овощи, нельзя забывать о фруктовых соках и фиточаях.21 мая

День подходит для вегетарианской пищи.22 мая

Противопоказана жирная, тяжелая, перенасыщенная специями пища, а также кофе и алкоголь. Тем, кто заботится о своем здоровье, рекомендуется вегетарианская диета.23 мая

Хорошее время для поста, голодания и разгрузочных дней.24 мая

Можно употреблять мясную и сдобренную специями пищу, главное – соблюдать умеренность.25 мая

Пища этого дня должна быть сытной и питательной, но не тяжелой – стоит отдать предпочтение овощному рагу, тушеным овощам и салатам.26 мая

День, когда все съеденное сгорает без остатка, не откладываясь лишними килограммами на боках, поэтому можно побаловать себя сладким и мучным.27 мая

Стоит сократить количество воды и жидкой пищи, в том числе и супов.28 мая

Единственный день месяца, когда необходимо исключить из рациона куриное мясо и яйца. Заменить их можно сезонными фруктами – клубникой и черешней – и сухофруктами.29 мая

Можно голодать, поститься и садиться на диету – если это не входит в ваши планы, отдайте предпочтение вегетарианским блюдам.30 мая

Необходимо отказаться от жирных и тяжелых блюд, заменив их легкими овощными супами, кашами из цельнозерновых круп и салатами. От сладкого – особенно тортов и пирожных – лучше отказаться.31 мая

Можно голодать и садиться на строгую диету. Если вы не готовы делать такие резкие шаги, пейте больше соков, травяных настоев и отваров, ешьте овощи и фрукты.

Напомним, в мае организм человека испытывает острую потребность в витаминах, содержащихся в свежей зелени. Листовая зелень содержит множество витаминов и микроэлементов, однако при ее выборе следует учитывать ряд важных факторов.