Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды в Украине на 7 мая.

По ее словам, в Украине завтра будет сравнительно тепло, в течение дня 15-20 градусов тепла, на юге и востоке до 22 градусов тепла. При этом в западных областях начнет холодать — до 13-15 градусов. Это похолодание в субботу распространится на всю западную часть, северные области и большинство центральных областей.

Завтра, 7 мая, в Украине атмосферный фронт обусловит дожди на западе, севере Украины, во многих центральных областях (кроме Днепра с районами) и в Одесской области. На востоке и в большинстве южных регионов будет без осадков.

В Киеве ночь и утро пятницы обещают быть сухими, а днем ​​в Киеве пройдет дождь. Температура воздуха завтра ожидается 17-18 градусов тепла. В субботу в столице похолодает до 12-14 градусов тепла. А с воскресенья начнет теплеть.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на лето. По его словам, лето в этом году будет жарким, но с дождями и грозами.

Накануне в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на май — средней месячной температуры и количества осадков.