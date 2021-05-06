Американская сторона полностью поддержала получение Украиной Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

Соответствующее заявление сделал глава Офиса президента Андрей Ермак, во время встречи 6 мая украинского лидера Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает Интерфакс.

«Мы получили сегодня очередное подтверждение о полной поддержке возможного получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО. Стоит отметить, что в Североатлантическом альянсе много участников, кроме США, поэтому работа продолжается. США – наш стратегический партнер и полностью поддерживает наше вступление в НАТО», – заявил Ермак.

На данный момент, еще нет подтверждения участия Зеленского в саммите Альянса, который запланирован в Брюсселе 14 июня. Ранее отмечалось, что в рамках него как раз и запланировано обсуждение получения Украиной ПДЧ.

Ранее, Владимир Зеленский недавно заявил, что единственным путем к окончанию войны на Донбассе является вступление Украины в НАТО. А в РФ пригрозили, что в таком случае украинцам будет еще хуже.

Как мы уже рассказывали ранее, Блинкен призвал власти в Киеве к достижению прогресса при проведении реформ по борьбе с коррупцией.

Как сообщалось ранее, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью CNN заявил , что Россия усиливает свое присутствие в акватории Азовского моря с целью осуществить его аннексию.