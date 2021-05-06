Весна — всегда горячая пора для садоводов и огородников: надо вовремя обработать землю, посеять огородные культуры и следить, чтобы рассада не погибла от вредителей или заморозков, чтобы осенью собрать урожай. Однако есть овощи, выращивание которых не требует значительных усилий и времени — урожай можно получить уже через месяц после посева.

Об этом пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Май — лучшее время для их выращивания, ведь почва уже достаточно прогрет, а среднесуточная температура — достаточное для формирования здоровых сочных плодов.

Предлагаем подборку из пяти видов овощей, которые очень быстро потушить своими плодами.Редис — 21 день

Сложно найти город, на котором весной и ранним летом не растут эти аппетитные сочные корнеплоды.

Если вы вдруг не знали, съедобные у редиса не только корешки, но и ботва. Ботву растения можно использовать для приготовления салатов и зеленых борщей.

Через 21 день после появления всходов редис будет готова к употреблению.Принцип посева:

В открытый грунт редис начинают высевать уже со второй половины апреля, а в теплицу — еще с конца марта. Однако в открытом грунте грядку желательно укрыть пленкой до момента, когда минует угроза заморозков.

Перед посевом семена проращивают во влажной салфетке на батарее. После этого закладывают во влажную землю, углубляя на 2-2,5 см и выдерживая расстояние 5 см.Шпинат — 30 дней

Шпинат — закаленная культура, приспособленная к низким температурам. Этот овощ считают холодостойким, поэтому высевать его в открытый грунт можно уже в апреле. Семена прорастают даже при 4 ° C, а оптимальная температура для роста 15 ° C. В то же время, взрослые растения выдерживают даже резкое снижение температуры до 6 ° C.

Листья шпината богаты минеральными солями (калием и кальцием), различными витаминами, провитамином А, каротином, солями железа и йода. Содержит также фолиевую кислоту. Особенность витаминов С и А в шпинате — они не разрушаются при варке.

По содержанию железа эта культура занимает первое место среди овощей, а по содержанию белка уступает только бобовым культурам. Учитывая немалый список полезных веществ, которые содержатся в шпинате, его можно назвать незаменимым для весеннего огорода.Принцип посева:

Шпинат можно выращивать как через рассаду, так и безрассадным способом. Посев можно проводить практически весь сезон — с апреля по август. Предварительно семена замачивают на 1-2 суток, а непосредственно перед посевом немного подсушивают. Глубина заделки — 2-3 см, расстояние между растениями — 10 см, между рядами — 30 см.

Шпинат убирают в фазе 5-6 листьев. Держать его дольше нет смысла — листья грубеют и становится невкусным.Цуккини — 40 дней

Это сочный, вкусный и очень полезный для здоровья овощ. Самое приятное, что собирать урожай кабачка-цуккини можно уже через 40 дней после появления всходов.

О его пользе можно судить по витаминным и минеральным составам. В кабачках содержатся витамины групп А, В, С, Н, PP и знаменитый витамин молодости — Е (токоферол). А еще в этих овощах есть калий, натрий, магний, фосфор и железо. Кабачки очень полезны для ослабленного организма и очень хорошо подходят для детского питания.Принцип посева:

Учитывая, что цуккини — достаточно теплолюбивое растение, посев проводят не ранее второй половины мая. При выращивании через рассаду сеянцы в открытый грунт высаживают вообще только в июне.

Семена предварительно замачивают на 1-2 суток. При посеве заделывают на глубину 4-5 см. Расстояние между лунками — 50 см. Значительно повышается урожайность, если земля достаточно влажная. Если осадков мало, растение лучше дополнительно поливать.Ростки гороха — 20 дней

Конечно же, собрать урожай гороха через 3 недели после появления всходов невозможно. Но на самом деле ждать формирования завязей и тем более созревания плодов совсем необязательно, ведь ростки гороха очень вкусные и полезные.

Их можно добавлять в свежие салаты, бутерброды, рагу и другие блюда.Принцип посева:

Горох — холодостойкая культура, поэтому в открытый грунт его можно сеять даже в последней декаде апреля.

Перед посевом семена гороха необходимо подготовить. Для этого заверните его во влажную туалетную бумагу, укутайте в пищевую пленку и оставьте на день на батарее. После этого посейте горох на глубину 3-5 см, исходя из нормы 80-130 семян на квадратный метр.

Через 20 дней после появления всходов ростки можно срезать и потреблять.Руккола — 20 дней

Иногда ее называют индау, эрука или рокет. Это однолетнее растение из семейства капустных, которое имеет пряный острый вкус.

Руккола очень полезна, ведь богата витаминами С и группы В, а также макро- и микроэлементы (йод, железо, медь, кальций, фосфор и др.).

Руккола полезна для людей, страдающих венозной недостаточность и повышенным артериальным давлением. Кроме того, ее рекомендуют употреблять также при стрессах и депрессии, при малокровии (ведь она повышает уровень гемоглобина и выводит излишки холестерина), при сахарном диабете или ожирении.Принцип посева:

Растение хорошо растет на сухой и взрыхленной земли. Может расти как на солнце, так и в тени, но должно быть защищено от сильного ветра.

Вегетативный цикл очень короткий — от высадки семян в сырую землю до сбора урожая проходит всего несколько недель.

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