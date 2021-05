Весна — всегда горячая пора для садоводов и огородников: надо вовремя обработать землю, посеять огородные культуры и следить, чтобы рассада не погибла от вредителей или заморозков, чтобы осенью собрать урожай. Однако есть овощи, выращивание которых не требует значительных усилий и времени — урожай можно получить уже через месяц после посева.

Об этом пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Май — лучшее время для их выращивания, ведь почва уже достаточно прогрет, а среднесуточная температура — достаточное для формирования здоровых сочных плодов.

Предлагаем подборку из пяти видов овощей, которые очень быстро потушить своими плодами.Редис — 21 день

Сложно найти город, на котором весной и ранним летом не растут эти аппетитные сочные корнеплоды.

Если вы вдруг не знали, съедобные у редиса не только корешки, но и ботва. Ботву растения можно использовать для приготовления салатов и зеленых борщей.

Через 21 день после появления всходов редис будет готова к употреблению.Принцип посева:

В открытый грунт редис начинают высевать уже со второй половины апреля, а в теплицу — еще с конца марта. Однако в открытом грунте грядку желательно укрыть пленкой до момента, когда минует угроза заморозков.

Перед посевом семена проращивают во влажной салфетке на батарее. После этого закладывают во влажную землю, углубляя на 2-2,5 см и выдерживая расстояние 5 см.Шпинат — 30 дней

Шпинат — закаленная культура, приспособленная к низким температурам. Этот овощ считают холодостойким, поэтому высевать его в открытый грунт можно уже в апреле. Семена прорастают даже при 4 ° C, а оптимальная температура для роста 15 ° C. В то же время, взрослые растения выдерживают даже резкое снижение температуры до 6 ° C.