В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 6 мая.

Почти по всей стране прогнозируются кратковременные осадки. Дождей не будет только на крайнем юге, юго-востоке и востоке. Также без осадков в Ужгороде и Черновцах.

Температура воздуха немного опустилась на западе, в центре и на севере там 14-16 градусов. На юге и востоке 17-21 градус.

6-7 мая в большинстве районов центральных, северных, восточных, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Одесской и Николаевской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на лето. По его словам, лето в этом году будет жарким, но с дождями и грозами.

Накануне в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на май — средней месячной температуры и количества осадков.