Жители Крыма жалуются на то, что оказались в продуктовой изоляции: с территории материковой Украины товары не поступают, а Россия плохо снабжает полуостров продуктами. Все это уже привело к росту цен.

Об этом говорится в материале «Обозревателя».

Автор статьи отмечает, в последние дни жители Крыма начали запасаться таким продуктами первой необходимости, как сахар, подсолнечное масло, крупы и мука. В отдельных точках людям выдают на руки не более 3 кг сахара и 2-3 л подсолнечного масла. На этом фоне цены на крупы растут с каждым днем.

«Все это стало следствием неуклюжей экономической политики РФ. Еще в декабре прошлого года правительство страны-агрессора приняло решение о контроле цен на социальные продукты, такие как сахар и подсолнечное масло. В результате потихоньку они начали исчезать с полок, ведь производители не хотят торговать себе в убыток», — говорится в статье.

Причина дефицита — ограничение работы КПП из-за COVID-19. Если ранее жители Крыма могли поехать в Херсонскую область за продуктами, то сейчас они этого сделать не могут. Кроме того, в России также образовался дефицит товаров и на полуостров их везут все меньше и меньше.

Но и это еще не все. Из-за нехватки воды уменьшилось производство и собственных продуктов. К примеру, сейчас даже помидоры привозят из Краснодарского края РФ.

Еще одна проблема – РФ стала заложницей своего импортозамещения. Пока одни давили тракторами дешевую и качественную продукцию из Европы, другие поднимали цены на местные продукты. В результате еда как в РФ, так и на полуострове становится дорогой.

Также отмечается, что уровень жизни в Крыму лучше не стал. Ранее агентство РИА Новости Крым показало цифры доходов на душу населения: Краснодарский край — 42,6 тысячи рублей (17 750 грн), Севастополь – 37 тысяч рублей (15 400 грн), а в среднем по Крыму – 24,8 тысячи (10 300 грн).

При этом в этом году продуктовая корзина с минимальным набором продуктов на полуострове подорожала на 15%:

Картошка выросла в цене на 60%;

Сахар – на 30%;

Яйца – на 50%;

Морковь – на 70%.

Теперь рис стоит 50-60 рублей (21-25 грн), макароны 65 (27 грн) за полкило, пачка масла – 180 (75 грн), бутылка молока – 70-90 (29-37 грн), куриное филе – 250 (104 грн), гречка – 85 (35 грн).

Как сообщалось ранее, «власть» оккупированного Крыма пытается забрать квартиру в Севастополе у украинской военнослужащей Татьяны Шевчук, которая перешла на сторону России в 2014 году во время так называемой «крымской весны».

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что угроза наступления России с территории временно оккупированного Крыма есть, но стратегические замыслы военно-политического руководства РФ неизвестны.



