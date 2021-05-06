На Черниговщине семья насобирала в лесу весенних грибов и употребила их в пищу, в результате чего двое маленьких детей скончались от отравления, а еще двое попали в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция в настоящее время занимается проверкой трагедии, передает Обозреватель.

Смертельная трагедия произошла в многодетной семье из села Александровка Черниговской области еще 26 апреля.

Как сообщается, родители собрали первые весенние грибы, которые росли в лесу недалеко от дома, сварили из них суп и накормили четверых детей, среди которых был 7-месячный малыш Витя.

В тот же вечер младшему ребенку стало плохо, у него началась рвота. А ночью начались судороги у 5-летней Алины. Утром ухудшилось самочувствие у остальных детей.

Всех их госпитализировали в больницу. Но, к сожалению, уже 30 апреля Алина скончалась, а 2 мая умер и Витя. За жизнь еще двоих детей борются врачи, но их состояние — тяжелое.

Местные жители села отмечают, что пострадавшая семья была неблагополучной и испытывала финансовые трудности. Некоторые даже заявили, что родители часто выпивают и особо не следят за детьми.

Поскольку они состояли на учете в социальной службе, теперь ювенальная полиция открыла производство по ст. 166 УК Украины (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за детьми).

«Вероятно, весенние грибы собирать они пошли из-за того, что денег у них нет. Но чтобы накормить грибным супом 7-месячного ребенка… Я просто не представляю, как можно было до этого додуматься», – рассказала местная жительница Юлия.

Как мы уже рассказывали ранее, на украинском курорте Кирилловка произошло массовое отравление отдыхающих украинцев. На данный момент уже известно о 15 пострадавших.

А во время свадебного обеда в пгт Путила Черновицкой области произошло массовое отравление — на больничные койки попало 72 человека, среди которых 18 детей.