Погода в Киеве 7 мая ожидается ветреной — порывы ветра могут достигать 15-24 м/с. В связи с этим объявлен I уровень опасности, желтый.

Детальный прогноз обнародовали синоптики Украинского гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют в пятницу, 7 мая, переменную облачность, во второй половине дня – кратковременные дожди, температура ночью похолодает до 5 градусов тепла, а днем потеплеет до 16-18 °С.

Напоминаем основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

А уже в субботу, 8 мая, в Киев придет похолодание. Ночью ожидаются дожди, а температура воздуха снизится до +7 градусов, а днем не поднимется выше +12.

Как мы уже рассказывали ранее, погода в Украине в ближайшие дни будет прохладной и дождливой, но уже к концу мая в некоторых регионах ожидается 30-градусная жара.

Народный синоптик Леонид Горбань также озвучил свой прогноз погоды на лето. По его словам, лето в этом году будет жарким, но с дождями и грозами.