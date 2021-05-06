В четверг, 6 мая, в результате очередного обстрела на оккупированном Донбассе погиб украинский военный. Еще один боец ВСУ получил ранение и находится в тяжелом состоянии.

Подробности инцидента обнародовал пресс-центр ООС на своей странице в Facebook.

Так, пророссийские боевики в очередной раз нарушил режим полного прекращения огня.

В частности, были прицельно обстреляны украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Новотроицкое.

«В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, спасти жизнь воину не удалось», — указано в сообщении.

Еще один боец ВСУ получил осколочное ранение, ему оперативно оказали первую помощь, он был эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние военнослужащего — тяжелое.

Как мы уже рассказывали ранее, Россия продолжает выдавать свои паспорта жителям оккупированных территорий ОРДЛО, что вызывает серьезное беспокойство в Евросоюзе. Там считают, что РФ может использовать паспортизацию для новой агрессии против Украины.

Тем временем, Владимир Зеленский выступил за обновление «минских переговоров».