Посевной календарь на май 2021 поможет садоводам и дачникам выбрать дни, в которые лучше сажать и сеять овощи, фрукты, зелень, заниматься обрезкой деревьев, кустов, рыхлением почвы, прополкой сорняков и другими работами. Специалисты уверяют, что если следовать фазам Луны, то урожай сможет вас порадовать.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, ссылаясь на РБК-Украина .

Научно доказано, что именно Луна определяет многие процессы, в том числе и поведение растений.

Лунный календарь на май 2021:

1 мая — можно сажать кусты и деревья, скосить траву для замедления роста. Разрешено мульчировать, полоть, бороться с вредителями. А сажать и пересаживать садово-огородные культуры нельзя.

2 мая — можно заниматься декоративными растениями, которые не плодоносят. Можно косить траву для замедления роста. День хорошо подходит для посадки шиповника, жимолости, вьющихся цветов. Фруктовые деревья, овощи, любые сорта на семена сажать нельзя.

3 мая — те же рекомендации, что и на 2 мая.

4 мая — подходит для посадки цветов, фруктовых деревьев косточковых сортов, закладки клубней и семян на хранение. Также можно посадить кабачки, тыква, огурцы, фасоль, горох, рассаду капусты, лука на зелень. Можно косить траву, поливать землю, подвязывать и удобрять комнатные растения, обрезать цветы.

5 мая — то же, что и для 4 мая, но тыква лучше не сеять. Вместо него — бахчевые — арбуз и дыню.

6 мая — день хорошо подходит для посадки капусты, огурцов, помидоров, перцев, тыквы, кабачков, картофеля. В этот день можно вносить удобрения, поливать, травить вредителей, рыхлить почву. А вот беспокоить сад не стоит.

7 мая — через полнолуние не рекомендуется ничего сажать и обрабатывать.

8 мая — после полнолуния нельзя ничего сажать и сеять, но можно прополоть сорняки и подстричь газон.

9 мая — можно сеять редис, репу, посадить картошку, заняться земляникой.

10 мая — хороший день для того, чтобы рыхлить и удобрять почву, обрезать деревья. По овощам те же рекомендации, что и 9 мая.

11 мая — можно заниматься посадкой картофеля, редиса, репы, лука на перо, гороха, фасоли, тыквы, перца, чеснока, а также рыхлить и удобрять почву, ухаживать за деревьями. А вот декоративные цветы сажать и пересаживать не стоит.

12 мая — рекомендации 11 мая, но в этот день заниматься пересадкой декоративных цветов.

13 мая — в этот день лучше не сажать ничего, но можно косить траву на газоне, полоть грядки, бороться с вредителями, подстригать деревья и кусты, заниматься мульчированием.

14 мая — можно рыхлить, полоть, мульчировать, бороться с болезнями и вредителями. Посадкой растений заниматься нельзя.

15 мая — день хороший подходит для посадки сельдерея, редиса, луковичных, тыквы, огурцов, земляники, малины. Можно сажать перец, капусту, баклажаны, помидоры. Рекомендуется заняться прививкой деревьев, ягодных кустарников, поливкой и удобрением земли.

16 мая — можно заниматься посадкой картофеля, редиса, сельдерея, лука, рассады томатов, капусты, перца, баклажанов, а также свеклы и луковичных растений. Прививка деревьев, ягодных кустарников можно заниматься, а также вносить удобрения, поливать.

17 мая — следует посадить луковичные культуры, редис, сельдерей, а овощные растения из теплиц можно переместить на открытые грядки. День подходит для культивации или удобрения почвы, прививки деревьев, ягодных кустов.

18 мая — не рекомендуется сеять и сажать. Лучше заняться обрезкой деревьев, кустов, прополкой, рыхлением, борьбой с вредителями, закладкой компоста.

19 мая — от посадки лучше воздержаться, но можно стричь газон, обрабатывать растения от болезней, вносить подкормку или рыхлить почву.

20 мая — хороший день для посадки корнеплодов, луковиц и клубневых сортов растений, многолетних цветов. Можно обрезать деревья и кусты.

21 мая — можно сеять семена однолетних растений, красную фасоль, декоративную тыкву, сажать корнеплоды, луковицы, клубневые.

22 мая — молодой, сажать, сеять, обрабатывать каким-либо образом землю не рекомендуется.

23 мая — можно сажать бобы и вьющиеся растения. Хороший момент для обрезания лишних побегов, прополка грядок, подготовки участка для посадки, мульчирование, опрыскивание и окуривание от вредителей.

24 мая — хороший день для высадки бобовых и вьющихся растений, удаление лишних побегов, мульчирование, борьбы с вредителями, болезнями. В этот день можно сеять петрушку и пересаживать клубнику.

25 мая — отличное время для посадки и пересадки почти всех растений, особенно арбузов, бобовых, баклажанов, кабачков, патиссонов, огурцов.

26 мая — хорошее время для посадки низкорослых растений, а вот с высокорослыми лучше подождать. Рекомендуется посадить рассаду низких сортов помидоров, перца, капусты, баклажанов, посеять огурцы, кабачки и бобовые.

27 мая — Луна неблагоприятно влияет на высажены садово-огородные культуры. Зато можно посадить деревья или кусты, скосить траву для замедления роста, заняться мульчированием и борьбой с вредителями.

28 мая — в этот день рискованно сажать овощи и цветы, лучше заняться кустарниками и деревьями: посадить, сформировать кроны, опрыскать от вредителей и болезней. На огороде можно проредить всходы.

29 мая — день не подходит для посадок любых садово-огородных культур. Зато можно посеять теплолюбивые травы, такие как розмарин, майоран

и базилик.

30 мая — неблагоприятное время для посадки как семена, так и рассады, зато вдале— для декоративных растений и кустарников. В этот период хорошо приживаются вьющиеся виды. Рекомендуется обработать уже посаженную клубнику.

31 мая — лучше не сажать овощи, фруктовые или ягодные деревья. Можно скосить траву, чтобы медленнее росла, разделить и пересадить многолетние растения.

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