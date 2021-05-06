Пенсионеров в Украине ждет очередной перерасчет пенсионных выплат 1 июля 2021 года. Перерасчет связан с повышением размера прожиточного минимума (ПМ).

Подробности обнародовала пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Сумма прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), увеличится с июля на 85 грн — с 1769 до 1854 грн.

Кроме того, согласно проекту госбюджета на 2021 год, ПМ возрастет к концу 2021 года до 1934 грн.

Пенсионнные выплаты увеличатся в таких категориях:

доплата за сверхнормативный стаж (1% от ПМ), предусмотренный Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (для неработающих пенсионеров);

надбавка к пенсии за особые заслуги согласно Закону Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной»;

повышение в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований»;

ежемесячная государственная адресная помощь инвалидам войны и участникам боевых действий;

минимальные размеры пенсий по потере кормильца членам семей военнослужащих;

минимальная пенсионная выплата людям с инвалидностью, в отношении которых установлена ​​причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой и инвалидам среди участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;

государственная социальная помощь на уход инвалидам войны и надбавки донорам.

Также возрастет и размер максимальной пенсии — с 17690 до 18540 грн.

Как мы уже рассказывали ранее, в Минсоцполитике подготовили проект постановления Кабинета министров о повышении минимальной пенсии для инвалидов I группы.

А также напоминаем, с 1 сентября 2021 в Украине все пенсии будут начислять на банковские карточки. При этом домой деньги будут приносить только маломобильным пенсионерам.