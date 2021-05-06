Мало кто знает, что при голодании включается «пожарный режим», и тело начинает откладывать большую часть калорий в жир. Тогда как ускорить сжигание жира? — спросите вы. Ответ: больше есть! Правильную пищу, конечно же.

Об этом пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Marie Claire.

Для начала обратите внимание на свой режим питания. Обычно обмен веществ нарушается у людей, которые устраивают частые перекусы, поздно ужинают или отказываются от завтрака. Помните, что вы должны питаться небольшими порциями ровно пять раз в день. Среди них завтрак и полдник должны быть самыми важными, так как именно в это время ваш организм запасается энергией.Лидеры по ускорению обмена веществ – пряности и жгучие специи: имбирь, кайенский перец, куркума, руккола, базилик. Они способствуют оттоку желчи и тем самым улучшают метаболизм. Но не стоит налегать на эти продукты, если у вас есть заболевания пищеварительного тракта. Всего должно быть в меру!

Естественно, принципиальное значение имеет и то, как вы едите. Вам нужно не просто употреблять пищу, которая содержит витамины и клетчатку, а употреблять ее вовремя. Например, фрукты, богатые углеводами, лучше есть в первой половине дня, а вот овощи можно есть и утром, и вечером. При этом их порция должна быть в два раза больше, чем мяса, рыбы или каши.

В процессе обмена веществ важно, что вы пьете. Помните, что ежедневно для очищения организма от токсинов и шлаков необходимо выпивать до 2 литров чистой воды. В противном случае печень вместо того чтобы сжигать жировые клетки, будет пытаться восполнить недостаток жидкости в организме.Не забывайте отдыхать! В процессе сна в организме вырабатывается гормон роста, который ускоряет метаболизм. Именно поэтому отдых считается важной составляющей похудения и здорового образа жизни. Ложиться нужно не позже 24:00, а спать не меньше 7 часов кряду. Через полчаса после пробуждения обязательно съешьте питательный завтрак. Так вы перезапустите процесс обмена веществ.

Около 20% расходуемой энергии зависит от физической активности. Выматывающие тренировки в фитнес-клубе доведут эту цифру, может быть, до 22%, но принципиально ничего не изменят. Ваша цель – не сжечь калории во время занятий спортом, а запустить процесс ускорения метаболизма. Ваши тренировки – это бег, плавание, лыжи и аэробика. После них процесс сжигания жира может продолжаться несколько дней, а суммарно энергетические потери составят до 2000 калорий.

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