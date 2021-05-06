В начале мая еще можно высадить на рассаду многолетние растения и скороспелые зеленые культуры. Томаты, особенно ранние, тоже можно продолжать подсаживать на рассаду. Если не успели высадить огурцы, салат, физалис — это можно еще сделать до конца месяца.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, ссылаясь на информацию » Хозяин «, на огороде остались места где не прижились растения на грядках. Поэтому можно дополнительно подсадить новые культуры.

Для получения хорошего урожая следует внести перегной или компост (горсть на лунку). После этого высаживают рассаду капусты, огурцов, помидоров, кабачков и других теплолюбивых культур, высевали в апреле в теплые парники или в ящики в комнатах.

Посев огурцов в открытый грунт делают проросшими семенами по оси грядки на расстояние 5-10 см друг от друга. Надо сеять семена нескольких сортов для более надежного опыления. Впоследствии расстояние между растениями увеличить до 20-25 см, удалив лишние растения.

В те же сроки, что и огурцы, необходимо посеять кабачок — цуккини, патиссоны, тыква. Цуккини и патиссоны высевать на грядки или гладкую поверхность в подготовленные и заправленные перегноем и золой лунки с расстоянием 70 см по 3-4 проросшие семена в лунку. Тыква очень хорошо сеять на компостные кучи, размещая на куче 4 гнезда по 4 семени в каждом.Лук-севок на репку сажают 5 мая.

При ранних сроках посева, семена фасоли замачивают в теплой воде. Затем проращивают, положив их в марлевые мешочки, в течение нескольких дней, пока семена не прорастут.

Следует учитывать, что для получения непрерывного урожая ранней спаржевой фасоли ее нужно высевать в два срока: ранний, когда почва на глубине 10 см прогреется до 12-14 ° С, и через 7-10 дней. А вот летние посевы ранней спаржевой фасоли в засушливых регионах себя не оправдали.

Дважды в течение месяца рекомендуется повторить посевы зелени: салата, кресс-салата, листовой горчицы, укропа, кориандра, пекинской капусты.

Ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА давала посевной календарь на май месяц по дням.

Также сообщалось, что в начале мая месяца не стоит ожидать ласковой погоды, потому что она будет дождливой и прохладной.