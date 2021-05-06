Используя посевной календарь можно точно определить, когда лучше высаживать овощи или саженцы фруктовых деревьев, а также в день стоит обрезать ветви деревьев и рыхлить почву.

Лунный календарь на май 2021 по дням

1 мая — благоприятное время для посадки деревьев. Но не рекомендуется заниматься пересадкой растений.

2 мая — хорошее время для того, чтобы заняться декоративными растениями. Нельзя заниматься посадкой фруктовых деревьев. Хорошо скашивать траву.

3 мая — хорошее время для посадки корневых овощей. Благоприятный период для обрезки деревьев.

4 мая — день посадки деревьев косточковых сортов, полива цветов.

5 мая — хорошо высаживать бахчевые культуры. Благоприятное время для посадки кабачков, огурцов и гороха.

6 мая — не рекомендуется высаживать деревья.

7 мая — в этот период нельзя ничего сажать и обрабатывать.

8 мая — хорошо прополоть сорняки и заняться газоном.

9 мая — хорошо заняться посадкой клубники.

10 мая — удачный день для разрыхления, удобрения почвы, обрезки и прививки деревьев.

11 мая — в этот день не рекомендуется заниматься обрезкой и прививки деревьев.

12 мая — хорошее время, чтобы сажать декоративные растения.

13 мая — хорошее время скосить траву, прополоть и проредить грядки.

14 мая — в этот день рекомендуется разрыхления.

15 мая — в этот день стоит прививать деревья и ягодные кусты, а также удобрять землю.

16 мая — рекомендуется посадить редьку, картофель, сельдерей, лук и другие растения.

17 мая — хорошее время, чтобы удобрить почву. Также рекомендуется привить деревья.

18 мая — важно в этот период обрезать деревья.

19 мая — можно подстричь газон, обработать растения от болезней и разрыхлить почву.

20 мая — в этот день подстричь газон, также необходимо обрабатывать растения от болезней.

21 мая — необходимо посеять семена однолетних растений, красную фасоль, декоративные тыквы.

22 мая — в этот день не рекомендуется ничего сажать и обрабатывать землю.

23 мая — подходящее время, чтобы прополоть грядки.

24 мая — в этот период можно пересадить землянику и петрушку.

25 мая — удачное время для посадки практически всех растений. В этот день хорошо приживется рассада цветов и капусты.

26 мая — хорошее время для посадки низкорослых растений. Рекомендуется посадить рассаду низких сортов помидоров и перца.

27 мая — необходимо скосить траву. Землю следует разрыхлить и убрать сорняки.

28 мая — в этот день лучше всего заниматься посадкой.

29 мая — не рекомендуется сажать овощи и цветы, лучше заняться кустарниками и деревьями.

30 мая — неблагоприятное время для посадки как семена, так и рассады. Хорошее время для посадки декоративных растений.

31 мая — рекомендуется косить траву, чтобы медленнее росла, разделить и пересадить многолетние растения.

Ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА писала, что май считается одним из самых удачных месяцев для развития растений, ведь благоприятно на их росте сказывается не только тепло, но осадки. Многим определиться со сроками посадки овощных культур помогает лунный календарь огородника . Но существуют также и приметы, которые диктуют даты проведения работ.