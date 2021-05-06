ПриватБанк изменил правила пополнения карт. Дело в том, что банки обязали выполнять новые требования правительства в области финансового мониторинга и обязательной идентификации налогоплательщиков. Правила действуют для всех видов бизнес-карт, включая корпоративные и карты «Ключ к счету», а также для текущих счетов.

Подробности сообщает Gsminfo. Что нужно знать?

Если вы создаете платежи через мобильное или стационарное приложение Приват24, или через терминалы самообслуживания ПриватБанка для пополнения бизнес-карт, вы будете переадресованы на страницу пополнения текущего счета получателя. Все обязательные реквизиты, включая IBAN, можно будет подставить в данном окне. Сумма платежа здесь роли не играет.

Если вы создаете платеж с карты другого банка на пополнение бизнес-карты ПриватБанка, и сумма превышает тридцать тысяч гривен в месяц, то такой платеж не сможет быть обработан. Вам порекомендуют использовать для пополнения IBAN-номера текущих счетов клиента, которому вы переводите средства. Дело в том, что при пополнении обязательно указывать основные реквизиты плательщика.

Все бизнес-клиенты ПриватБанка, таким образом, получают возможность принимать оплату от партнеров и покупателей независимо от банка, в котором они обслуживаются, на текущие счета без ограничений, если укажут необходимые реквизиты.

Как сообщалось ранее, ПриватБанк вскоре могут приватизировать — процедура предусмотрена стратегией развития банковского сектора от 2018 года, снижение доли государства в банковском секторе предусмотрено и в меморандуме с МВФ. Продать хотят и Ощадбанк. Эксперты говорят, что частные собственники не будут выполнять роль социального казначейства — откажутся от этих услуг и сократят отделения. Кроме того, отделений Ощадбанка и «Привата» в случае приватизации станет значительно меньше.

