Россия усиливает свое присутствие в акватории Азовского моря с целью осуществить его аннексию.

Такое заявление в интервью CNN сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Россия может осуществить ползучую аннексию Азова. Она постоянно усиливает свое военное присутствие там и разрушает торговые пути», — заявил министр.

Военные учение России Кулеба назвал отработкой возможных действий против Украины:

«По крайней мере, на данный момент они (власти России — ред.) признали, что просто проводят учения. Но даже если это учения, то они отрабатывают окружение Украины, наступательную операцию против Украины».

Ранее New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей Пентагона сообщило, что Россия отвела от границ с Украиной только несколько тысяч военнослужащих. Несмотря на заверения Москвы, до сих пор у наших границ остаются около 80 тысяч российских военнослужащих — рекорд с момента оккупации Крыма в 2014 году.

Российский журналист и оппозиционер Игорь Яковенко отмечал, что прямое вторжение российских войск в Украину ускорит падение режима российского президента Владимира Путина.